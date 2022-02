Ab 17.30 Uhr LIVE: Hoffenheim gegen Bielefeld

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß will die Unterstützung der Fans nutzen und wieder drei Punkte in der Bundesliga einfahren. Er sagt: „Ich erwarte ein intensives Spiel, die Arminia ist ein ungemütlicher Gegner. Aktuell haben sie einen Lauf und dadurch eine gewisse Leichtigkeit. Wir möchten am liebsten zu Null spielen, auf jeden Fall weniger Gegentore bekommen als zuletzt. Das müssen wir, um zu punkten, den erhofften Heimsieg einzufahren und am Ende nicht wieder mit leeren Händen dazustehen. Das darf uns nicht mehr passieren, wenn wir in dieser Saison noch über Ziele sprechen möchten. Wir wollen unsere Heimstärke wieder unter Beweis stellen und das Spiel gewinnen.“