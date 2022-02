Super Bowl-Team ist Vorbild für Ländle-Footballer

„Wollen Silver Bowl gewinnen“

Das Selbstvertrauen, welches die Bengals in dieser Saison so stark gemacht hat, das ist es, was das neue Trainer-Gespann auch dem Emser Footballteam einimpfen will. „Es geht nicht in erster Linie um die körperlichen Fähigkeiten, sondern vielmehr um die Einstellung und Hingabe und darum als eine Einheit auf den Platz zu gehen, bei der jeder einzelne an den anderen und an sich selbst glaubt“, weiß Headcoach Jones. „Wir wollen den Silver Bowl gewinnen! Damit das funktioniert, muss aber auch das Fundament gelegt werden. Wir müssen unsere Spieler bei der Stange halten, ihr Potenzial ausschöpfen und die Nachwuchsarbeit umstrukturieren. Das ist viel Arbeit aber wir haben gute Spieler und mit “Pat„ und Tyler Harlow drei US-Coaches, was sehr gute Voraussetzungen sind, um unser Ziel zu erreichen“, ist sich Jones sicher.