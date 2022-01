Paukenschlag: Devils-Coach nimmt seinen Hut

Es folgte die Gründung eines Rookie-Teams und zwei Jahren in der AFL, bevor die Devils wieder in die Divison I spielten, wo die Teufel 2019 in der Rolle des Underdogs überraschend erneut den Silver Bowl gewannen und als Meister wieder in der AFL aufstiegen. Es folgten eineinhalb Jahre Football-Pause und der Neustart in der Saison 2021 in der Division I, in der die Harlow-Truppe in der Conference B Platz vier belegte.