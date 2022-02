Umstrittener Superstar Justin Gatlin tritt zurück

Seinen größten Erfolg feierte der New Yorker 2004 in Athen, als er das Olympia-Finale über 100 m in 9,85 Sekunden für sich entschied. Ein Jahr später bestätigte er seine Dominanz mit den WM-Titeln über 100 m und 200 m in Helsinki. Zwölf Jahre später wurde Gatlin in London noch einmal Weltmeister über 100 m, als er Usain Bolt in die Schranken wies. Seine persönliche Bestzeit von 9,74 lief er 2015 in Doha.