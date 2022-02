Schweizer wollen uns einen Olympiasieger stehlen

„Ösi-Gold-Boarder ist eigentlich ein Schweizer“, titelte die Zeitung „Blick“ am Donnerstag online in fetten Lettern und meinen unseren Olympiasieger Alessandro Hämmerle aus Vorarlberg. Ja, unsere Nachbarn versuchen es nach einem schwachen Start in die Olympischen Spiele mittlerweile mit allen Mitteln, ihr Medaillenkonto (einmal Gold und dreimal Bronze) aufzubessern. Aber Mama Hämmerle kontert prompt.