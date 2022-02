Olympiasieger Hämmerle überlegt Startverzicht

Der bestritt am heutigen Donnerstag seine ersten Olympischen Spiele und schrammte als Vierter nur knapp an Edelmetall vorbei. „An seiner Stelle wäre ich wahrscheinlich extrem froh, wenn ich noch einmal die Chance bekäme. Ich bin mir sicher, wenn er mit dem linken Fuß vorne wäre (Regular), hätte er eine größere Chance gehabt. Es war schon auffällig, dass die Strecke Goofys (rechter Fuß vorne) nicht so bevorzugt wie Regulars“, traut er seinem Vorarlberger Teamkollegen einiges zu.