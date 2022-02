Ein nordischer Gott als „Beistand“ für Siebenhofer

In der Abfahrt fuhr sie heuer bereits zweimal aufs Podest, ist gesetzt. Ebenso in der Kombination. Beim Super-G in der Nacht auf Freitag muss sie hingegen zuschauen. Am Kunstschnee von Yanqing hat es in den Trainings aber auch deutlich besser mit dem „Schnellsein“ funktioniert. Daher hofft das Speed-Ass auf deutlich mehr Glück als beim verpatzten Auftakt.