LIVE ab 10 Uhr: Edelmetall für Hauser im Biathlon?

Für die weiteren Österreicherinnen, deren endgültige Nominierung erst am Donnerstagabend bekanntgegeben wurde, geht es vor allem darum, möglichst fehlerfrei zu schießen und den Rückstand auf die besten Läuferinnen in Grenzen zu halten. Dunja Zdouc könnte in Peking erstmals starten. Die Kärntnerin stieß coronabedingt verspätet zum Team und versuchte sich in den vergangenen Tagen wieder ans Wettkampfniveau heranzukämpfen.