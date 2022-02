Hauser: „Vierte will man nicht werden, aber ...“

10,1 Sekunden haben gefehlt, haben den Unterschied zwischen Bronze und Blech ausgemacht - und Lisa Hauser, Österreichs Parade-Biathletin ist am Ende nicht diejenige gewesen, die sich über Edelmetall im 7,5-km-Sprint der Damen freuen hat dürfen! Ein Grund für großen Ärger bei der Tirolerin? Mitnichten! „Klar, Vierte will man nicht unbedingt werden bei Olympia, aber ich kann mir heute nichts vorwerfen!“, so die gefasste Hauser …