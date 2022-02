Lemnos: Entdeckung eines griechischen Originals

Ein eigener Olivenhain als Lebenstraum

Keine Frage, gutes Essen gehört zu Griechenland ebenso wie das Meer und die Strände. „Doch ohne Olivenöl gäbe es keine griechische Küche!“, davon ist Tasis Laskaridis überzeugt. Der 78-Jährige hat seinen Traum von einem eigenen Olivenhain verwirklicht. Das Grundstück in Kontias, auf dem nun seine Bäume stehen, gehört schon seit über 150 Jahren seiner Familie. Man sieht förmlich das Blitzen in seinen Augen, wenn er von seiner Leidenschaft für die Oliven und das goldene Öl erzählt. In Athen geboren, verbrachte er als Kind seine Sommer auf der Insel. Das Architekturbüro auf dem Festland hat mittlerweile seine Tochter übernommen, und zusammen mit Frau Rena genießt er das Farmleben, wo sich die Olivenbäume sanft im warmen Wind wiegen. Im Spätherbst steht die Ernte an. Innerhalb eines Monats sorgen acht Helfer dafür, dass die Früchte in kürzester Zeit verarbeitet werden. So entstehen pro Jahr rund 1200 Liter kalt gepresstes feinstes Olivenöl. Welches am besten bei 15 Grad gelagert werden sollte, so der Tipp des Profis – notfalls besser im Kühlschrank und vor der Verwendung kurz draußen stehen lassen.