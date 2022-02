Katze gequält! Adidas schmeißt England-Profi raus

Zouma hatte sich am Dienstag für sein Verhalten entschuldigt. Er versicherte, den beiden Katzen in seinem Haushalt gehe es gut. West Ham teilte am Mittwoch mit, Zouma und der Verein würden in vollem Umfang bei den Ermittlungen kooperieren. Obendrein sei der Verteidiger vereinsintern zur höchstmöglichen Geldstrafe verurteilt worden, die er sofort akzeptiert habe. Das Geld werde auf seinen Wunsch an Tierschutzorganisationen gespendet. Mehrere britische Medien berichteten von umgerechnet knapp 300.000 Euro.