Tesla wegen Diskriminierung, Belästigung verklagt

„Begrapscht und angemacht“

Ähnliche Vorwürfe erhob nur einen Monat später die Mitarbeiterin Jessica Barraza: Weil sie und ihre Kolleginnen nach ihren Angaben bei der Arbeit ständig sexueller Belästigungen ausgesetzt waren, reichte sie Klage gegen Tesla ein. Von Beginn an habe sie in dem Tesla-Werk in Fremont in einem frauenfeindlichen Umfeld gearbeitet, doch trotz ihrer Beschwerden habe das Management nichts dagegen unternommen, hieß es in der Klageschrift. Teslas öffentliche Versicherungen, „ein sicheres und respektvolles Umfeld für seine Mitarbeiter zu fördern“, seien nur Fassade, erklärte Barraza.