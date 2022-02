Wilde Tanzszenen im Club von Martin Ho

1,7 Millionen Euro Hilfsgelder für fünf Lokale

Bei den Corona-Hilfsgeldern wurde Ho jedenfalls reichlich entschädigt: Für fünf Unternehmen (4-Dots-Lokale und Chin-Chin-Gastronomie) bekam er vom Staat Zuschüsse in der Höhe von 1,7 Millionen Euro. Relativ streng sind hingegen die Zutrittsregeln. Sexy, so lautet der Dresscode für Gäste, die den Club auf der „MaHü“ Nummer 36 besuchen möchten. Zutritt hat nur, wer 25 plus ist und auf der Gästeliste steht. Dafür ist der Eintritt kostenlos.