„Ungeimpfte werden bei mir nicht tanzen!“

Seit fast zwei Jahren befinden sich die Wiener Clubs beinahe in einem Dauerstillstand. Nur kurz war die Öffnungsphase, als die Diskotheken und Partystätten wieder offen halten durften. Von Anfang Juli bis in den Spätherbst hinein konnte in den Partytempeln der Stadt ausgelassen gefeiert werden. Dann mussten die Rollbalken runter, wo sie bis heute sind. Bis die Bässe von Neuem erklingen und kräftig brummen, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Ein Umstand, der Stefan Ratzenberger, Sprecher der Nachtgastronomie, Sorgen bereitet.