Aufsicht warnt vor Finanztipps auf YouTube & Co.

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin warnt Privatanleger vor Risiken bei Investitionen in Kryptowerte und Anlagetipps in sozialen Medien. In ihnen kursierten begeisterte Meldungen zu Bitcoin, Ether und Co, Investments in Kryptowerte seien jedoch hochspekulativ und ebenso riskant, mahnte die Aufsicht am Montag. Es drohe möglicherweise der Totalverlust des eingesetzten Gelds.