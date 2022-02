U-Ausschuss: Rechnen Sie mit weiteren Rücktritten?

Nun ist auch ÖVP-Klubchef August Wöginger mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ein Auslieferungsbegehren an den Nationalrat geschickt, wie der ÖVP-Klub am Montag bestätigte. Damit reiht sich der aktuelle Vorfall in eine lange Liste von Vorwürfen und Untersuchungen gegen hochrangige Mitglieder der ÖVP und der früheren Bundesregierungen ein. Glauben Sie, dass es zu weiteren Rücktritten kommt?