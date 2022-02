Spätzünder Clarey schnappt Bode Miller Rekord weg

Mit 41 Jahren hat Johan Clarey bei den Olympischen Spielen in Yanqing Abfahrtssilber, aber auch einen Titel gewonnen. Er ist nun ältester Gewinner einer Medaille im alpinen Skilauf bei Winterspielen. Grundsätzlich habe er ohnehin in seinem Leben immer alles später gemacht. „Ich habe doppelt so lange gebraucht, um gehen oder sprechen zu lernen“, erzählte er nach dem erstem Edelmetallgewinn bei Winterspielen. So sei das auch in seiner Sportkarriere gewesen.