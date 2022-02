Starke Verbrenunngen: Routine-Eingriff wird Tortur

Routine-Eingriff wurde zur Tortur

Einer davon ist Dominik Fitz, der vor kurzem nach einer Operation einen Schock-Moment erleben musste. Dem 22-Jährigen wurden Platten einer früheren Verletzung im Sprunggelenk (Syndesmoseband) entfernt, dabei wachte der „Zehner“ mit starken Verbrennungen am Rist auf. Ein „Kunstfehler“ des Arztes? Fitz wurde in der Klinik in Döbling mitgeteilt, dass während des Eingriffs ein Kurzschluss bei einem Wärmegerät der Auslöser dafür war. So wird aus einem Routine-Eingriff eine Tortur.