Peng: Sexueller Übergriff? „Nur Missverständnis“

Sie habe zuletzt bei sich daheim in Peking gelebt, ohne überwacht worden zu sein. Der Post von Anfang November sei eine private Angelegenheit gewesen. Auch habe sie dies schon im vergangenen Monat in einem persönlichen Brief an WTA-Boss Steve Simon unterstrichen. Das Missverständnis sei in der englischen Übersetzung ihres Posts begründet. Simon hatte nach Erhalt dieses Schreibens angegeben, dass er nicht daran glaube, dass Peng dieses Schreiben selbst aufgesetzt habe.