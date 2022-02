Ramsauer nach Quali-Aus: „Verkacke die Sprünge“

Ski-Freestylerin Katharina Ramsauer ist am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Peking in der Qualifikation des Buckelpisten-Bewerbs in Zhangjiakou ausgeschieden. Als Gesamt-29. blieb trotz einer leichten Verbesserung gegenüber dem ersten Lauf am Donnerstag das Finale der besten 20 außer Reichweite. Ramsauer erreichte 56,18 Punkte, für eine Qualifikation wären 67,76 Punkte notwendig gewesen.