Teresa Stadlober: „Darf weiter Mama zu ihr sagen!“

Sie ist die erste Österreicherin, die bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking in einer Medaillenentscheidung zum Auftritt gelangt - Teresa Stadlober wird am Samstag im Skiathlon an den Start gehen! Viele Augen werden auf die seit Dienstag 29-Jährige gerichtet sein - vor allem wohl auch jene ihrer Mutter, der noch immer recht frischgebackenen ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober. Ob sich das Verhältnis von Teresa zu Roswitha Stadlober durch den neuen Job von Letzterer geändert hat, verriet Erstere nun im ORF-Olympia-Studio …