Steuersenkung sorgt bei Pensionisten für Aufregung

Christian Huber ist sauer. Der 65-Jährige Pensionist hat dieser Tage seine „Verständigung über die Leistungshöhe zum 1. Jänner 2022“ von der Pensionsversicherungsanstalt bekommen. Was den Straßwalchner so stört? Die von der Bundesregierung beschlossene Steuersenkung, die rückwirkend ab Anfang 2022 gilt, ist nicht miteinberechnet. „Das ist ein Riesenskandal. Die finden es nicht mal die Mühe wert, den Betroffenen mitzuteilen, was damit ist“, sagt der Flachgauer, der sich eine Steuerleichterung von 20 Euro monatlich ausgerechnet hat. Allein ist Huber nicht: Der telefonische Kundenservice der PVA ist dieser Tage schwer beschäftigt – viele vermuten, dass ihre Pension falsch berechnet wurde. Auf „Krone“-Anfrage bestätigt man diesen Verdacht bei der PVA nicht: „Die Steuerreform ist noch nicht in Kraft. Wir können nur auf Basis geltender Gesetze arbeiten“, so Sprecher Michael Holzer. Das heißt: Erst wenn das ökosoziale Steuerreformgesetz verlautbart wurde, wird die Steuersenkung fällig.