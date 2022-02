Lkw fuhr ungebremst in zu niedrige Unterführung

Am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr fuhr ein 58-jähriger Bosnier mit einem Sattelzug auf der Völkermarkter Straße in St. Veit an der Glan, als er gegen das Portal einer Eisenbahnunterführung krachte. Kurz zuvor hatte er offenbar das Verkehrszeichen „Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,4 Meter“ übersehen.