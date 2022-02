Blinde entdecken häufiger Knoten in der Brust

Diese Technik nutzt den überlegenen Tastsinn sehbehinderter und blinder Frauen. Die taktile Brustuntersuchung ist eine ergänzende Diagnoseform in der Brustkrebsfrüherkennung für alle Altersgruppen. In einer 30- bis 45-minütigen Untersuchung im Sitzen und Liegen tastet die MTU das Brustgewebe systematisch in allen drei Ebenen ab, sodass auch Knoten in der Tiefe festgestellt werden können.