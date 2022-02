Paralympics-Einkleidung: Feiner Zwirn für Peking

Bis die Paralympics 2022 in Peking (4. bis 13. März) beginnen, dauert es noch knapp einen Monat. Um in China neben den Bewerben auch kleidungstechnisch zu glänzen, bekamen Österreichs Para-Sportler eine neue Vollausstattung. Schuhe, Jacken, Koffer - der Mittwoch in Salzburg glich für 18 anwesende Asse einer Gratis-Shopping-Tour. Dementsprechend groß war die Freude bei den Sportlern. „Es ist jedes Mal ein gutes Gefühl, die paralympische Wäsche zu tragen“, verriet Markus Salcher. Für den Kärntner, der in seiner Karriere bereits 16-mal eine Medaille bei Großveranstaltungen gewinnen konnte, ist die Einkleidung selbst beim vierten Mal nach wie vor etwas Besonderes: „Das wird nie zur Routine.“