Fußball bei den Olympischen Spielen vor dem Aus?

Auf der Session des Internationalen Olympischen Komitees am Donnerstag in Peking wird ÖOC-Präsident Karl Stoss als Vorsitzender der Programm-Kommission u.a. einen Bericht über die Sportarten bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles abgeben. Mit Boxen, Gewichtheben, Moderner Fünfkampf und Fußball stehen vier unter Beobachtung. Außerdem findet sich die Wahl eines IOC-Vizepräsidenten auf der Agenda sowie Berichte der künftigen Ausrichter von Sommer- und Winter-Olympia.