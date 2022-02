Lawinengefahr sorgt für Straßensperren in Tirol

Verbreitet Gefahrenstufe 4 auf Bergen

Starker Schneefall vor allem in höheren Lagen, zunehmend wärmere Temperaturen und starker bis stürmischer Nordwestwind sorgen auch am Mittwoch in Tirol für große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Seit Sonntag fielen in Tirol 50 Zentimeter bis ein Meter Neuschnee, lokal auch mehr. Hauptbetroffen waren am Dienstag die Silvretta-Arlbergregion, die Lechtaler Alpen bis zum Karwendel und der Alpenhauptkamm. Eine Entspannung der Wettersituation ist erst am Donnerstag in Sicht.