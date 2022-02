Mit der Expertise von 1106 NHL-Partien

„Die größten Nächte im Eishockey sind jene, in denen keinem aufgefallen ist, dass du da warst!“ Bei seinem jüngsten Besuch in Graz gab NHL-Star-Referee Tom Kowal auch einige der wichtigsten Schiedsrichter-Weisheiten preis, welche er sich in 1106 Spielen in der besten Eishockey-Liga der Welt erworben hat. Die ICE-Hockey-League will sich das enorme Know-how des kanadischen Spitzenmanns zu Nutze machen, um das Niveau seiner Referees zu heben, daher wurde der 54-Jährige zum „Head of Officiating", zum Coach der Unparteiischen, ernannt.