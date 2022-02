Langlauf-Ass spekulierte mit dem Karriereende!

Uhren extra umgestellt

Die nötige Operation folgte im Mai 2018, Nachwirkungen spüre sie heute noch bei langem Stehen. Sonst laufe es aber sehr gut. Um in China möglichst viel zu erreichen, hat Unterweger quasi schon daheim im Jänner die Uhren umgestellt und in der Nacht trainiert, um sich auf die Zeitumstellung einzustimmen. Auch ihr Trainingsumfeld hat sie neu gestaltet. So war sie im Sommer mit Tschechiens Team in der Höhe, und waren und sind ihr Vater und ihr Freund Tobias Habenicht an ihrer Seite federführend.