Stadlober bei Olympia die einzige mit Fanclub

„Fast schon kitschig“

„Ich freue mich auf das Rennen. Es kommt mir entgegen, dass beide Techniken gefragt sind. Außerdem waren das in der Vergangenheit immer spannende Bewerbe.“ Der Loipenfloh kann bei den Winterspielen indes auf ihren eigenen „Fanclub“ zählen. Als wohl einzige Athletin weltweit genießt Stadlober das Privileg, dass all ihre engsten Vertrauten in Peking dabei sind. Mama Roswitha als ÖSV-Präsidentin, Papa Alois als TV-Experte, und Bruder Luis unterstützt das Serviceteam. „Das ist fast schon kitschig“, lacht Teresa. „Für mich ist es aber toll, so viel Unterstützung zu haben.“