Nun auch Impfzertifikate für zu früh Geboosterte

So zum Beispiel Mario Moser. Der Hotel-Mitarbeiter ließ sich ohne Termin am 4. Dezember im Innsbrucker Impfzentrum die dritte Dosis verabreichen. Um einen (!) Tag zu früh. „Vor Ort wurde mir versichert, dass dies kein Problem sei und die Eintragung in den Grünen Pass später erfolge“, berichtete er. Wenige Tage später holte sich Moser in der Apotheke den Ausdruck über die Bestätigung. Impfung und Datum waren zwar korrekt vermerkt, allerdings stand nicht 3/3 Impfungen, sondern lediglich 2/2 Impfungen auf dem Nachweis.