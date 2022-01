80 Mio. Dollar weg: Kryptobörse bietet Deal an

Qubit Finance ging auf Twitter mit seinem Deal-Angebot an die Öffentlichkeit: „Wir wissen, dass ihr mit 80 Millionen US-Dollar abhauen könntet“, zitiert „Heise“ das Unternehmen. Aber man solle doch auch an die um ihr Erspartes gebrachten Anleger, ihre Familien und ihre Schicksale denken, appelliert die Kryptobörse an die Menschlichkeit der Hacker.