EHF-Präsident: „Spieler haben ihre Seele gegeben“

Trotz mehr als 100 Corona-Fällen hat die Europäische Handball-Föderation (EHF) die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei als Erfolg gewertet. Es sei gelungen, „ein weiteres Top-Event des europäischen Handballs in zufriedenstellender Weise zu organisieren“, sagte der österreichische EHF-Präsident Michael Wiederer am Samstag in Budapest.