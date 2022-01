Erster Finalist! Spanien wirft Weltmeister raus

Zuvor hatte sich Norwegen in einem Handball-Krimi gegen Island Platz fünf gesichert. Die Norweger sind damit wie Dänemark, Frankreich, Spanien und die beiden Ausrichter Polen und Schweden sicher bei der WM im kommenden Jahr dabei. Die weiteren Europa-Startplätze werden in Play-off-Spielen vergeben. Um dorthin zu kommen, muss Österreich, das die EM auf Platz 20 beendet hatte, zuvor noch eine weitere Play-off-Phase absolvieren. Die Paarungen für beide Phasen werden am Samstag (15.30 Uhr) in Budapest ausgelost.