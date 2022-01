„Demo-Bereiche am Sonntag in Innsbruck meiden!“

Aufgrund der angekündigten Demonstrationen empfiehlt der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vize-Bürgermeister Johannes Anzengruber am Sonntag diverse Plätze in der Innsbrucker Innenstadt sowie in den Stadtteilen Wilten und Sieglanger zu meiden. Ausschreitungen seien durchaus möglich.