Oroz zu Ljubicic: Keine Kumpel während des Spiels!

krone.at: Kann man sich als Ottakringer mit Deiner Vergangenheit bei der Wiener Konkurrenz und bei Red Bull Salzburg daheim eigentlich sehen lassen, ohne „gehäkerlt“ zu werden?

Oroz: (lacht) Naja, ich habe auch Rapidler als Freunde - und gar so bekannt bin ich auch noch nicht in Wien. Also gehasst werde ich nicht (lacht) … Ich bin mit allen gut und ich respektiere auch die Rapid-Fans. Das sind für mich die besten Fans in Österreich und ich hoffe von daher auch, dass es wieder ein volles Stadion geben wird. Dann ist es gegen Rapid noch geiler zu spielen!