Ronaldo-Freundin „verlief sich jedes Mal“ in Villa

Das Leben als Freundin von Star-Kicker Cristiano Ronaldo ist wahrlich nicht einfach. Schon gar nicht, wenn dieser eine so große Villa bewohnt, in dem man sich andauernd verläuft. Giorgina Rodriguez, seiner Herzdame, ist dies anfangs nicht nur einmal passiert. „Ich verlief ich mich jedes Mal wenn ich in die Küche ging“, so das Model.