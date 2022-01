Austria gewinnt trotz kurioser Fehlentscheidungen

Kurz vor dem Pausenpfiff dann die Szene des Tages - der Unparteiische zeigte zur Überraschung aller auf den Elfmeterpunkt: Ein Handspiel von Suttner soll es gegeben haben. Da er mit dieser Einschätzung völlig allein dastand, trat Adam Vlkanova zwar zum Elfer an, passte den Ball aber im Sinne des Fair-Plays zur Austria zurück. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.