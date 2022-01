Rapids Stürmersuche: Ein Wettlauf gegen die Zeit

Denn Grün-Weiß ist noch lange nicht fix in den Top 6 der Bundesliga - ein Frühjahr in den Flop 6 „kostet“ mehr, als eine Fountas-Ablöse jetzt womöglich bringen würde. Und ob ein völlig „neuer“ Sturm ohne Eingewöhnungsphase sofort funktioniert, ist fraglich. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon in acht Tagen wartet ja im Cup Hartberg …