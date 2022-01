Ärger mit feuchten Mauern, Kampf gegen Schimmel

Sanierung dringend nötig

Erste Schäden an dem Konstrukt der Nachbarn wurden 2017 bemerkt. So richtig begannen für Sch. die Probleme 2019: „Die Blechwinkel der Bodenplatte, die Wasser von meiner Mauer abhalten sollten, waren verrostet und defekt.“ Die Gemeinde erteilte den Nachbarn den baupolizeilichen Auftrag, die desolate Abdichtung zu sanieren. Statt die Anordnung zu befolgen, wurde Einspruch erhoben. Neuer Auftrag, wieder Einspruch - so ging es weiter.