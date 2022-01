Wie Sie auch im Winter richtig lüften

Alle Jahre wieder rufen Umweltexperten eindringlich dazu auf, in der Heizsaison auf das so wichtige Lüften nicht zu vergessen. Mit gutem Grund, denn schlechte Luft in den Innenräumen führt zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Beschwerden und kann darüber hinaus auch für den so gefürchteten Schimmel verantwortlich sein.