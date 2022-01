Einfamilienhaus in NÖ bei Arbeiten eingestürzt

Der Alarmierungsgrund klang höchst dramatisch, da man zunächst noch davon ausging, dass sich womöglich noch eine Person im eingestürzten Gebäude in der Guggenbergergasse befinden könnte. Wie die Freiwillige Feuerwehr Perchtoldsdorf am Mittwochnachmittag via Facebook mitteilte, sei innerhalb weniger Minuten bereits ein Großaufgebot an Kräften am Ort des Geschehens eingetroffen.