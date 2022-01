Spyware aus China zwingt zum Motherboard-Tausch

In vielen Fällen hilft nur Mainboard-Tausch

Weil sich „MoonBounce“ aber direkt am Motherboard einnistet, muss bei einer Infektion selbiges getauscht werden. Die Alternative ist es, den SPI-Fehlerspeicher neu zu bespielen, was aber nur IT-Profis zustande bringen. Normalverbraucher müssen meist tauschen.