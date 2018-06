Politiker wollen Kaspersky aus Brüssel verbannen

Nachdem der russische IT-Sicherheitsanbieter in den letzten Jahren immer wieder ins Visier von US-Behörden geraten ist, will nun auch das EU-Parlament keine Kaspersky-Software mehr nutzen. Insbesondere aus Estland kommt massive Kritik an dem russischen Anbieter. Kaspersky bedauert in einer Reaktion den Gegenwind aus Brüssel, spricht von einer „Balkanisierung des Internets“.