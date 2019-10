Kaspersky will nach Viren jetzt Drohnen abwehren

Antidrone soll Drohnen automatisch erkennen und am Eindringen hindern

Mit Kaspersky Antidrone will der russische Anbieter daher nun für Sicherheit in der Luft sorgen. Das System sei in der Lage, „unbemannte Flugobjekte automatisch zu sichten, zu identifizieren und am Eindringen in gesperrte Bereiche zu hindern“, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Möglich werde das durch die Kombination von maschinellem Lernen mit verschiedenen Sensoren, wie einer eigens von Kaspersky entwickelten Laserabtastung zur Drohnenerkennung.