Firmen-Quartier in Leibnitz nach Brand unbewohnbar

Dienstagnachmittag brach in Leibnitz in einem Mehrparteienhaus, in dem Firmenwohnungen sind, ein Feuer aus. Die Bewohne konnten das Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehren verlassen. Verletzt wurde niemand. Eine Zigarette dürfte die Matratze eines Bettes entzündet haben, der Schaden ist enorm.