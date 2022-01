Aus dem Diesel-Skandal noch immer nichts gelernt

Ohne E-Mobilität werden wir in der Zukunft nicht auskommen, wenn wir dem Klimawandel die Stirn bieten wollen. Und dass eine (gar nicht mehr so) neue Technologie noch manche Kinderkrankrankheit hat, ist auch verständlich. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Autohersteller und Verkäufer mit offenen Karten spielen und über Vor- und Nachteile der leise über die Straßen gleitenden Fahrzeuge aufklären. Denn sonst werden nur die Zweifler bestätigt und die an sich gute Sache ins falsche Licht gerückt.