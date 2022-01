Olympia-Skandal: Totale Empörung im Ski-Zirkus

Die jamaikanischen und kapverdischen Ski-Meisterschaften am 12. und 13. Jänner in Liechtenstein. Kurios, aber eigentlich egal. Aber was erst jetzt ans Tageslicht kam: Genau dort fabrizierten die „kleinen“ Alpin-Nationen wie Jamaika, Argentinien, Mexiko ein „Ski-Gijon“! Holten mit offensichtlich abgesprochenen, ausgeglichenen Ergebnissen ihre Olympia-Plätze für alle (nur zehn!) Starter bei diesen Rennen.