Schmid trifft bei Bremens fünftem Sieg in Folge

Landsmann Marco Friedl agierte in der Innenverteidigung. Die Bremer liegen nach 20 von 34 Runden auf dem Relegationsplatz um den Aufstieg in die Bundesliga. Auf den neuen Spitzenreiter Darmstadt, der in Ingolstadt mit 2:0 die Oberhand behielt, fehlen vier Punkte, auf den zweitplatzierten FC St. Pauli deren zwei. St. Pauli hatte am Freitag trotz eines Tores des früheren ÖFB-Teamstürmers Guido Burgstaller das Stadtduell beim Hamburger SV mit 1:2 verloren.