Topfavorit Medwedew im Eiltempo ins Achtelfinale

„Einfacher als gegen einen Australier“

Zehn Grand-Slam-Matches nacheinander hat Medwedew nun gewonnen. In Melbourne hatte der Weltranglisten-Zweite zum Auftakt den Schweizer Henri Laaksonen besiegt, in der zweiten Runde den australischen Tennis-Unterhaltungskünstler Nick Kyrgios in vier Sätzen entzaubert und dabei auch der Atmosphäre getrotzt. „Es ist einfacher gegen einen Kerl aus den Niederlanden in Australien zu spielen als gegen einen Australier“, sagte Medwedew schmunzelnd und witzelte in Richtung Publikum: „Jede gute Beziehung muss ihre Aufs und Abs haben.“